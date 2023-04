Corsera – Inter, sognare è gratis. Inzaghi? Qualunque cosa succeda ha già…

"E adesso goditi questo derby d’Europa, Milano. Perché l’Inter di Champions non fallisce un colpo, si mette al riparo dal Benfica e raggiunge il Milan in semifinale a vent’anni dall’ultima volta e a diciotto dall’ultimo incrocio, che fu ai quarti". Questa l'apertura del Corriere della Sera nel suo focus sulla storica qualificazione dell'Inter alle semifinali di Champions League dopo il 3-3 di ieri sera contro il Benfica.

Ora i nerazzurri, scrive il quotidiano, possono davvero sognare: "A sorpresa, ma in bello stile, San Siro torna così nel cuore del grande calcio e una delle sue squadre si assicura un posto in prima fila alla finale di Istanbul del 10 giugno. Chi l’avrebbe mai detto al sorteggio di agosto? Ma in questo mese infinito, che condurrà alla semifinale di ritorno, sognare è gratis: del resto se anche Correa, il giocatore più contestato dell’Inter, chiude la qualificazione con un superbo tiro a giro, allora la regola di questo fight club chiamato Champions, è solo una: non c’è nessuna regola.