Corsera – Inzaghi re di Coppe, Lautaro re dell’Inter. E Simone aveva ragione su un fatto

"Aveva ragione Inzaghi. L’Inter non si fa distrarre dal pensiero ingannevole della finale di Champions e in attesa di Guardiola festeggia la nona Coppa Italia della sua storia, la seconda consecutiva". Apre così il Corriere della Sera il suo focus sulla conquista da parte dei nerazzurri della Coppa Italia di ieri sera.

Scrive in merito il quotidiano: "L’Olimpico strapieno e emozionante è il regno di Inzaghi, lo specialista delle notti senza ritorno, ha perso la prima contro la Juventus e poi ne ha messe in fila sette. Ma se Simone è il re di Coppe, Lautaro è il re dell’Inter, futuro capitano, che in otto minuti ribalta la Fiorentina con la quinta doppietta della stagione e la prima l’aveva segnata proprio contro i viola al Franchi. 101 gol nell’Inter, 27 in questa formidabile annata da campione del Mondo".