Zhang ci ha preso gusto: è il terzo presidente più vincente della storia dell’Inter

Uno scudetto, due Supercoppe Italiane e ora anche due Coppe Italia: il palmares della gestione Suning comincia a farsi sempre più corposo, e chissà che non possa aumentare ancora. Magari già tra poche settimane, quando l'Inter si giocherà la possibilità di alzare al cielo la Champions League. Steven Zhang è diventato così il terzo presidente più vincente della storia nerazzurra, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Steven Zhang, terzo presidente più vincente della gloriosa storia nerazzurra, si sta abituando a certe scene di giubilo. E anche a fare continuamente spazio alla bacheca di casa: quello vinto ieri con eccesso di sofferenza, e forse per questo ancora più bello, è il quinto titolo arrivato durante la sua stagione.