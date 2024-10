CorSera – Italia, Spalletti ha scelto la formazione per il Belgio: tre nerazzurri

Si ricomincia da lì. L'Italia che scenderà in campo stasera contro il Belgio sarà la stessa che ha battuto circa un mese fa la Francia in trasferta, complice anche l'assenza ancora di Nicolò Barella. Luciano Spalletti riparte da chi ha ripagato la sua fiducia e posto il primo mattoncino della restaurazione azzurra. Lo conferma anche il Corriere della Sera:

"Contro l’italiano Tedesco giocheranno gli stessi di Parigi: 11 su 11. Calafiori e Bastoni guideranno una difesa giochista, molto diversa da quelle che hanno impresso la nostra storia, Ricci metterà in panchina il talento di Fagioli, Tonali impreziosirà il centrocampo e Retegui, 7 gol in campionato, avrà l’occasione di dimostrare che abbiamo finalmente un centravanti. Tante storie, che devono diventare una sola, quella dell’Italia, che non vogliamo vedere mai più arresa come lo è stata contro la Svizzera ma forte, energica e matura come con la Francia".