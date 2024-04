Passa la Roma ed esce il Milan. Doppia sconfitta per i rossoneri che abbandonano l'Europa League e ora la posizione di Pioli è sempre più in bilico.

"Ogni moneta ha due facce. Quella di De Rossi, fresco di rinnovo contrattuale, è sorridente. Quella di Pioli, al contrario, è triste. La posizione del tecnico, che due anni fa portò il Milan allo scudetto, è in bilico. Resterà fino a fine stagione ma il suo indice di gradimento è in caduta libera. Ieri ha giocato per 72’ in superiorità numerica e ne ha ricavato solo l’inutile gol di Gabbia nel finale. I giocatori, a fine gara, sono andati a rapporto dalla Curva, anche se non si potrebbe. Lunedì c’è il derby di Milano e la consacrazione definitiva dell’Inter sarebbe un altro colpo da incassare", scrive il Corriere della Sera.