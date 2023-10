Corsini: “Scommesse? Dico ‘che tristezza’. E usciranno altri nomi…”

Filippo Corsini , storica voce di Radio Rai, ha parlato così a TMW in occasione del Festival dello Sport di Trento: “Che ripercussioni ci saranno per il caso scommesse ? Intanto mi viene da dire 'che tristezza', in un momento in cui il mondo è già afflitto da problemi ben più gravi e drammatici, ma dobbiamo fronteggiare anche questa cosa.

Stanno uscendo dei nomi, ne usciranno altri probabilmente. Sicuramente non è il momento migliore per approcciare due partire delicate e probabilmente decisive per le qualificazioni a Euro 2024, come quelle contro Malta e Inghilterra. Mi auguro in un fermo intervento della Federcalcio per porre fine a questo stillicidio che non fa bene a nessuno, tanto meno al calcio italiano".