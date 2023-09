CdS: “Costruzione dal basso marchio Inzaghi, ma si vince con le idee e non con le mode”

"Ci sarebbe qualcosa da dire anche sull’ostinazione della costruzione dal basso. È il marchio di fabbrica di Inzaghi, la sua squadra è una delle migliori a scansare il pressing nei primi accenni della manovra, ma quando l’aggressività dell’avversario è così feroce, quando sono due o tre a saltare addosso al primo portatore di palla, forse è il caso di non insistere, una palla lunga non è mai un errore, mentre lo sono stati quelli di Dumfries e soprattutto di Bastoni. Nel calcio vanno bene le idee, non le mode".