Proteste dei tifosi del Napoli e non solo per un fantomatico fallo di mano di Denzel Dumfries nel primo tempo della gara contro l'Inter. Ma attraverso la sua moviola, il Corriere dello Sport spiega perché il suo intervento non è mai rigore: "Netto il tocco di braccio (sinistro) di Dumfries sul tiro da fuori area di Spinazzola, evidente anche senza replay.