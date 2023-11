CorSport, i voti agli interisti: “Barella, gara di spessore. Darmian è decisivo”

Molto positiva la prova dei quattro calciatori dell'Inter scesi in campo ieri sera in Italia-Macedonia del Nord: i voti

Molto positiva la prova dei quattro calciatori dell'Inter scesi in campo ieri sera in Italia-Macedonia del Nord. Questi i voti dati ai nerazzurri dal Corriere dello Sport, partendo dal 6 di Acerbi: "Diligente, attento, veterano, non sbaglia un’uscita e un appoggio. Sfortunata, quanto decisiva, la deviazione sul secondo gol macedone.