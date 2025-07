"Luis Henrique è uno dei rinforzi dell’Inter già ufficializzati. Classe 2001, è un esterno che arriva dal Marsiglia. In carriera nasce come ala destra, ma è molto duttile perché può giocare anche a sinistra e soprattutto può fare il quinto di centrocampo, ruolo che ha ricoperto con De Zerbi. Resta comunque molto più bravo in fase offensiva che in fase difensiva. Giocando anche da ala, questo va specificato, nell’ultima stagione ha fatto 7 gol e 8 assist in campionato. All’Inter in linea di massima fa il vice Dumfries a destra in un 3-5-2, ma è appunto un jolly che potrà essere utile in diverse posizioni. Da quinto, dovrebbe segnare qualche gol in meno. Di piede è destro, ha un ottimo dribbling e vede anche la porta.

Al fantacalcio non è detto che sarà listato difensore come Dumfries, c’è il rischio concreto che possa essere centrocampista come l’ultimo anno a Euroleghe. Per capire esattamente come poterlo gestire, bisognerà dunque aspettare per prima cosa la conferma sul fanta-ruolo. E poi come sarà la batteria degli esterni a disposizione di Chivu, oltre alle idee di gioco del nuovo allenatore. In questo senso il Mondiale per Club è importante. Dopo un buon esordio, ha fatto male alla seconda partita in cui ha avuto spazio da titolare. Ma è ancora presto", si legge.