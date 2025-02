Cosa rischia ora il Napoli

Se c'è stata un'assoluzione in passato, non è detto che la Procura Sportiva non possa riaprire il caso ma verrebbe fatto solo se emergessero nuovi elementi concreti sull'operazione come era accaduto nel caso della Juventus. Erano arrivate in un secondo momento intercettazioni a corredo del quadro accusatorio della Procura di Torino. Solo con novità rilevanti il caso verrebbe riaperto anche in ambito sportivo. Solo in quel caso il Napoli verrebbe deferito e potrebbe rischiare qualche punto in classifica anche a campionato in corso. "Ai bianconeri furono detratti 10 punti in classifica. Ma nel loro caso fu contestato un ricorso sistematico al sistema delle plusvalenze, mentre per il Napoli si tratta di due operazioni finite sotto la lente", si legge.