Sole 24 Ore, ecco cosa rischiano i presidenti di serie A in caso di contagio: “Non basta…”

Che cosa rischiano i presidenti della serie A in caso di contagio da coronavirus di un loro calciatore? Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista esperto di sport e collaboratore del Sole 24 Ore, ha spiegato come «le società di calcio abbiano il dovere di adottare, nei confronti dei propri calciatori, tutte le misure idonee a tutelare la loro salute. Non basta applicate un protocollo sanitario, per quanto ben scritto, per ritenersi adempienti rispetto a questa obbligazione. La giurisprudenza, civile e penale, è molto esigente con i datori di lavoro, e ritiene necessario che questi siano in grado di applicare, in ogni momento, il massimo della tutela possibile per prevenire la sicurezza dei dipendenti».

In caso di contagio: «Un caso del genere potrebbe essere considerato un infortunio sul lavoro, come ha precisato l’articolo 42 del Decreto Cura Italia che ha incluso l’infezione Covid-19 nella nozione. In presenza di tale evento, la società sportiva potrebbe essere chiamata a rispondere sul piano civile, rimborsando tutti i danni non coperti da Inail, e anche su quello penale: i dirigenti potrebbero essere considerati responsabili sul piano penale per non aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l’evento. Ovviamente, non tutti i contagi sarebbero fonte di responsabilità: le società e i loro dirigenti potrebbero liberarsi di ogni accusa dimostrando di aver messo in campo tutte le cautele necessarie a prevenire il contagio».