Ai microfoni di Radio Rai nel corso di Radio Anch'Io Sport ha parlato Serse Cosmi, tornando sul clamoroso tonfo dell'Inter in Champions League: "L'Inter ha vissuto gli ultimi 40-45 giorni della propria stagione in maniera diametralmente opposta a quello che aveva fatto prima. È successo qualcosa di inaspettato. Fascino del Triplete? A mio avviso non è stato sbandierato dall'Inter, era semplicemente un'opportunità, a un certo punto della stagione anche legittima: oggettivamente il campionato era in grado di poterlo vincere come la Coppa Italia e la Champions la stava divorando nella maniera migliore possibile. Poi ha inanellato una serie di non risultati conditi da ingenuità e mancanza di lucidità che l'hanno messa nelle condizioni di vivere l'ultimo mese tra mille paure, problemi e difficoltà".