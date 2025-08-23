Primo pensiero sull’Atalanta senza Gasperini dopo 9 anni?—
È in assoluto la squadra da capire, che non significa che non riuscirà a fare bene, però per loro è cambiato l’allenatore con la A maiuscola e quindi c’è grande curiosità.
Le altre?—
Vediamo se proprio Gasperini riuscirà a portare in giallorosso la sua forza e la sua competitività in una piazza, non voglio dire difficile, ma affascinante come quella della Roma. Poi ci sono Lazio, Fiorentina e Bologna, tutte possono essere considerate outsider per un campionato di vertice, ma non sono da scudetto.
La sorpresa?—
Tutti dicono il Como e io mi accodo. Anche se in realtà chi lo dice vede la squadra di Fabregas più in alto del decimo posto della passata stagione, magari anche in Europa, chissà. Aggiungo il Torino: se riuscisse a fare un campionato in linea con le attese dei tifosi, cosa che da quelle parti aspettano da tanti anni, potrebbe spingersi verso l’alto.
(SportMediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA