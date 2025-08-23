Intervistato da SportMediaset, Serse Cosmi ha detto la sua sulla lotta scudetto. Per il tecnico fare un pronostico è complicato. "È veramente difficile dirlo quest’anno, anche se ci sono delle situazioni abbastanza chiare. Credo sia giusto, non dico dare il pronostico assoluto al Napoli, ma affidare al Napoli l’obbligo di onorare lo scudetto, cosa che non è riuscita due anni fa ai Campioni d’Italia".

Ci sono squadre che possono dare fastidio ad Antonio Conte?

Insieme, e sottolineo insieme, al Napoli ci sono squadre che possono competere per l’obiettivo primo posto: Inter, Juventus e Milan hanno qualcosa per sorprendere. Non credo che le squadre di Allegri e Tudor siano dietro Napoli e Inter, sono tutte lì.