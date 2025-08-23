fcinter1908 ultimora Cosmi: “Il Napoli ha l’obbligo di onorare lo scudetto. Inter, Juventus e Milan hanno…”

Cosmi: “Il Napoli ha l’obbligo di onorare lo scudetto. Inter, Juventus e Milan hanno…”

Intervistato da SportMediaset, Serse Cosmi ha detto la sua sulla lotta scudetto
Intervistato da SportMediaset, Serse Cosmi ha detto la sua sulla lotta scudetto. Per il tecnico fare un pronostico è complicato. "È veramente difficile dirlo quest’anno, anche se ci sono delle situazioni abbastanza chiare. Credo sia giusto, non dico dare il pronostico assoluto al Napoli, ma affidare al Napoli l’obbligo di onorare lo scudetto, cosa che non è riuscita due anni fa ai Campioni d’Italia".

Ci sono squadre che possono dare fastidio ad Antonio Conte?

Insieme, e sottolineo insieme, al Napoli ci sono squadre che possono competere per l’obiettivo primo posto: Inter, Juventus e Milan hanno qualcosa per sorprendere. Non credo che le squadre di Allegri e Tudor siano dietro Napoli e Inter, sono tutte lì.

Primo pensiero sull’Atalanta senza Gasperini dopo 9 anni?

È in assoluto la squadra da capire, che non significa che non riuscirà a fare bene, però per loro è cambiato l’allenatore con la A maiuscola e quindi c’è grande curiosità.

Le altre?

Vediamo se proprio Gasperini riuscirà a portare in giallorosso la sua forza e la sua competitività in una piazza, non voglio dire difficile, ma affascinante come quella della Roma. Poi ci sono Lazio, Fiorentina e Bologna, tutte possono essere considerate outsider per un campionato di vertice, ma non sono da scudetto.

La sorpresa?

Tutti dicono il Como e io mi accodo. Anche se in realtà chi lo dice vede la squadra di Fabregas più in alto del decimo posto della passata stagione, magari anche in Europa, chissà. Aggiungo il Torino: se riuscisse a fare un campionato in linea con le attese dei tifosi, cosa che da quelle parti aspettano da tanti anni, potrebbe spingersi verso l’alto.

