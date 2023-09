Costacurta: “Derby? Inter ad oggi più forte del Milan. Pochi meglio di Lautaro”

Si aspettava che fossero già a questo punto dopo la rivoluzione estiva?

«Sì, hanno svolto un mercato con l’intenzione di partire forte. In particolare il Milan che ha scelto giocatori più europei perché sapeva che essendo in terza fascia avrebbe avuto un girone di Champions più tosto».

A proposito di Champions: le milanesi possono ripetersi?

«Nella scorsa annata si sono incastrate un paio di situazioni particolari e pure fortunate, però credo che oggi entrambe siano più forti e abbiano maggiore consapevolezza. Se prima l'obiettivo era passare il girone, oggi entrambe, ma penso anche al Napoli, puntano ai quarti».

Inter e Milan avranno due gironi differenti.

«Chiaramente il gruppo dell’Inter sulla carta è passabile, ma una squadra come il Salisburgo, con tanti giovani interessanti, in una gara può sempre metterti in difficoltà. E le trasferte con Benfica e Real Sociedad non saranno una passeggiata».

Inter e Milan dunque reduci da un grande mercato, forti e in lotta per lo scudetto. Vede però delle criticità su cui porre attenzione?

«Il Milan non avrà problemi a centrocampo e in attacco, pongo quindi l’attenzione sulla difesa. La stagione di Pioli passa dalle prestazione di Tomori, Thiaw e Kalulu: se alzeranno il livello rispetto all’anno scorso, allora il Milan potrà arrivare in fondo in ogni competizione. Questa è la grande incognita».

E l'Inter?

«Se i nerazzurri eguagliassero l'asticella raggiunta l'anno scorso, avrebbero già ottenuto un grande successo. Credo che il rebus per Inzaghi sia in attacco dove ha perso Dzeko e Lukaku, però se Thuram sarà sempre quello visto contro la Fiorentina, allora... Tenendo presente questo Lautaro: dopo il Mondiale, giocato male, gli è scattato qualcosa e oggi si sente un grande attaccante e non ne vedo in giro molti più forti di lui».

Che idea si è fatto della vicenda Lukaku?

«Credevo che l'Inter fosse la sua confort zone. È stato sorprendente pensando ai suoi moti d'affetto verso l'ambiente nerazzurro, i baci alla maglia. Cose che poteva evitare e che alla lunga stufano. Diciamo che Lukaku probabilmente è un po' labile nei sentimenti».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.