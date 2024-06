Costacurta: “Frattesi? Il centrocampista basso di maggior qualità. Bastoni-Calafiori top”

«È in assoluto il centrocampista basso di maggior qualità. E aggiungo: Pedri è uno dei primi tre centrocampisti alti. Di dieci giocatori d’élite del torneo, là in mezzo, la Spagna ne ha due. Un bel problema per noi. E pensare che la partita di domani sarà la più facile».

«Prendendo in velocità la loro difesa, il vero punto debole. Una linea composta da giocatori normali, eccetto Carvajal. Per attaccarli in contropiede, però, bisognerà rubargli palla, non certo uno scherzo».