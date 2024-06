"Normale lavoro di avvicinamento, anche perché il grosso è già stato fatto alla fine della scorsa settimana, quando il d.s. Piero Ausilio ha strappato l’accordo con Martinez sulla base di un contratto quinquennale con ingaggio a salire, con partenza da 1,5 milioni nella prima stagione. Il Grifone, partendo da una richiesta di 18, ha comunque negoziato in parallelo una soluzione alternativa con l’Inter. L’aggiunta di uno dei piccoli grandi gioielli di casa Inter permetterebbe di partire da un cash di partenza più basso. Nel poker possibile — Satriano, Oristanio, Zanotti e Pio Esposito, per il quale il club nerazzurro ha esercitato il controriscatto dallo Spezia -, i primi due sono i preferiti da Gilardino. In prima posizione, però, resta salda la punta uruguaiana, che nell’ultima stagione ha fatto l’ultimo necessario salto di carriera: al Brest, in Francia. Il Genoa lo brama soprattutto nel caso in cui dovesse salutare Ekuban, e con l’altro occhio osserva l’Oristanio conteso".

"In lui l’Inter ha, soprattutto, visto le caratteristiche evolutive chieste al portiere in questa epoca: forza tra i pali, coraggio nelle uscite, bravura con i piedi. E, cosa non secondaria, disponibilità a una condivisione del ruolo con Yann Sommer, il guardiano nell’anno della stella. Sarà così per un anno perché lo spagnolo si accomoderà vicino allo svizzero, non dietro. Chiamarlo “secondo portiere” sarebbe riduttivo, piuttosto Josep diventa un altro titolare aggiunto in mano a Inzaghi. L’anno a bottega servirà, però, a preparare il momento in cui i guanti saranno suoi e soltanto suoi: sul portiere ex canterano del Barça c’è una investitura precisa. E, altrettanto chiaro, è anche il modo di arrivare al sì del Genoa, disponibile ad accogliere la famosa contropartita nel match di domani. Per il presidente Marotta e il suo d.s. Ausilio il valore complessivo non dovrebbe superare i 15 milioni ed è lì che si cerca l’ultimo passetto, anche in base alla valutazione finale del giocatore da inserire nella confezione", aggiunge Gazzetta.