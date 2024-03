Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta è tornato sull'eliminazione dell'Inter dagli ottavi di Champions League per mano dell'Atletico Madrid. "Credo che sia passata la squadra che nel doppio confronto non abbia meritato e che sia più forte".

"Non dimentichiamoci che da Lautaro mi aspettavo qualcosa di più, al Mondiale non ha fatto bene. Mi viene da pensare che in certi palcoscenici non riesca a emergere come io credo abbia tutte le potenzialità. In Europa ci vuole una determinazione diversa".