Costacurta: “Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l’Inter è stata forte”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta , ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter per 2-0 sul Benfica: "Non fatemi incazzare con la storia che il Benfica ha giocato male, l'Inter è stata forte. Tra i migliori metto i tre italiani, Barella, Bastoni e Darmian: poi sono stati bravi tutti. In certe partite ci sono momenti difficili, ma loro li hanno superati benissimo.

E' per quello che hanno meritato e fatto una grandissima partita. Oggi Bastoni ha fatto due cross meravigliosi, è una palla straordinaria. E' facile essere concentrati in queste partite, il limite è stato in campionato: è facile essere concentrati col Barcellona, il difficile è esserlo con la Salernitana. Darmian è un leader per la sua ecletticità, per i suoi interventi: stasera è stato perfetto insieme a tanti altri".