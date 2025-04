Costacurta: “Come vedo Inter e Napoli per lo scudetto! Sono ammirato dai nerazzurri perché…”

I cambi del Bologna sono entrati benissimo con l’Inter. Hanno portato tantissima energia, fino a quel momento era stata equilibrata la gara. Dimarco sul gol di Orsolini non c’entra niente per me.

La partita dopo una semifinale di Champions è peggio di quella prima. È una felicità che ti svuota però, ti senti più stanco di quello che in realtà sei a volte. Io sono ammirato dai giocatori dell’Inter comunque per oggi, per come hanno giocato. È stato un mezzo errore oggi e hanno preso gol…”.