Il pensiero dell'ex difensore a proposito dei nerazzurri e più in generale delle big del nostro campionato a tre settimane dal via

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 19:02)

Billy Costacurta si è sbilanciato in un pronostico. Lo ha fatto ai microfoni di Repubblica, a proposito di quello che potrebbe essere il percorso delle big nel prossimo campionato di Serie A. Queste le sue considerazioni: «Napoli e Milan si sono mosse bene, si sono rinforzate. Le altre squadre le vedo frenate, al netto dei tanti allenatori nuovi».

Chi la incuriosisce di più?

«Voglio vedere se Fabregas saprà confermarsi. E se l’Inter riuscirà a dimenticare la finale di Monaco, il campionato perso e l’addio di Inzaghi. Chivu non avrà un compito facile».

Le prime scelte dei nerazzurri e della Juventus sembravano essere Fabregas e Conte. Per Chivu e Tudor è un’ulteriore sfida dimostrare di essere all’altezza delle rispettive panchine?

«È una motivazione in più, ma devono essere orgogliosi di essere stati chiamati, hanno una grande occasione. Antonio è uno dei migliori 6-7 tecnici al mondo, è normale sia cercato. E Cesc arriva da un grande campionato. Quindi non credo che Tudor e Chivu si siano risentiti di essere venuti dopo, anzi».

Il Milan si è affidato alla coppia Allegri-Tare.

«Max a volte è un po’ troppo prudente ma è uno dei migliori allenatori al mondo, un vincente. Il Milan più che fare spettacolo deve ritrovare risultati, lui è la persona giusta. Con Tare sono già la coppia più solida della serie A».

Ad oggi, quale è la sua griglia di partenza del campionato?

«In prima fila metto Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno Modric, un insegnante di calcio, che giocando una partita a settimana può ancora fare la differenza, e la certezza Allegri in panchina. La Juventus la vedo quarta, ha una rosa di tutto rispetto, ancor meglio con un ultimo colpo di livello. L’Atalanta mi sembra meno solida degli ultimi anni: ha venduto Retegui e forse perderà Lookman, soprattutto non ha più Gasperini. Gian Piero alla Roma farà bene, ma ha bisogno di tempo per trasmettere i suoi concetti di gioco. La Lazio con Sarri lotterà però non per i primi quattro posti, così come il Bologna, lo vedo quinto».