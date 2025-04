«È veramente molto dura, sono partite che ti spremono tantissimo anche a livello mentale. Non conoscendo la situazione, ma vedendo solo i comportamenti dei giocatori dell'Inter mi viene da pensare che si ce la possono fare. In realtà bisognerebbe conoscerli bene: ci sono veramente tantissime partite». Così Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan , ha parlato a Skysport del momento dei nerazzurri, un momento intensissimo con un calendario affollato da tre competizioni nelle quali è ancora in corsa.

«Noi nel 2003 abbiamo giocato circa sessanta partite ed eravamo presi dall'entusiasmo e quello maschera la stanchezza, non sempre però», ha aggiunto l'ex giocatore sulla squadra di Inzaghi. «Il confronto con il calendario del Napoli? Anche le squadre tranquille a volte giocano bene e mettono in difficoltà. L'Empoli è in una situazione critica e quindi per il Napoli non sarà facile. Mentre per quanto riguarda il Cagliari, c'è entusiasmo per la vittoria della Primavera. Credo che tutte e due faranno fatica. È un bellissimo scontro. Ma sceglierei lo scontro tra Atalanta e Bologna da guardare».