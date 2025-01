Alessandro Costacurta in studio a Skysport per commentare le gare della Champions League ha parlato della vittoria per uno a zero del Milan contro il Girona e ha sottolineato: «È come ha vinto anche stasera. Tutte le partite in casa sono state giocate molto male. Ma ha vinto tre partite contro squadre inferiori. Quella col Liverpool va beh... Ha 15 punti ma anche stasera ho visto un po' troppa sofferenza. Tutte le squadre in CL hanno avuto problemi, tranne Liverpool e forse Barcellona. L'Inter stessa ha avuto dei problemi ma il calcio italiano si sta muovendo se guardiamo la classifica delle italiane in CL».