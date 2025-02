I cambi dell’Inter sono aumentati dopo i ko in Supercoppa. Incredibile come una squadra che ha sbagliato una partita… non mi va di andare a spulciare ecco, è una gara. Anche quando giocavo io al Milan e vincevo gli scudetti succedeva. Poi che l’Inter non ha dribbling è vero, ma da un po’ di tempo lo diciamo”.