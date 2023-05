Costacurta: “A Inzaghi da rimproverare i punti persi per gare più facili su carta”

Alessandro Costacurta , su Skysport, ha parlato del momento dell'Inter anche in vista del derby di Champions League contro il Milan. «La squadra nerazzurra ha perso partite con squadre sulle carta più deboli. Sicuramente è una questione mentale. Se c'è una cosa che si può rimproverare ad Inzaghi è questa, quella motivazione in certe partite è mancata», ha detto.

L'ex difensore rossonero si è soffermato anche sulle difficoltà inattese per le due milanesi dovute a impegni prolungati in CL: «Un po' il Mondiale e l'impegno in CL che si è prolungato per le due milanesi e non sembrava calcolato. Mi sorprendono i tanti punti persi con le squadre che sulla carta erano più deboli da parte dei nerazzurri», ha spiegato.