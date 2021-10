Costacurta: “Scudetto, ci sono 4 o 5 squadre e tra queste c’è il Milan”

Le dichiarazioni dell'ex difensore Costacurta sulla corsa scudetto in Serie A dopo la vittoria del Milan a Bologna

A Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così dopo la vittoria del Milan per 4-2 sul campo del Bologna della corsa scudetto: “Ci sono tutte le possibilità per un Milan da scudetto. C’è stato un livellamento nelle prime, si sono alzate quelle sotto o si sono abbassate quelle sopra. In 4 o 5 possono vincere lo scudetto e tra queste c’è il Milan. La squadra è migliorata, i risultati anche”.