In studio a Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così di Lamine Yamal verso Inter-Barcellona di domani.

“Credo la leggerezza di Yamal lo aiuti in queste gare, anche all’andata ha preso in mano la squadra sul 2-0 per l’Inter.