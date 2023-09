Il centrocampista offensivo brasiliano lascerà l'Aston Villa e si trasferirà in prestito per la prossima stagione

Alla fine anche Philippe Coutinho ha ceduto al richiamo delle faraoniche proposte arabe: l'ex centrocampista offensivo dell'Inter, tuttavia, non andrà a giocare in Arabia Saudita, ma in Qatar. Secondo il Mundo Deportivo, il brasiliano lascerà l'Aston Villa e si trasferirà in prestito per il resto della stagione all'Al-Duhail: accordo ormai raggiunto, si attende solamente l'ufficialità.