Al via a Coverciano il corso Allenatore Uefa B: ci sono due ex Inter

È stato inaugurato a Coverciano il nuovo corso 'Combinato Uefa C - Licenza D per l'abilitazione ad Allenatore Uefa B': si tratta del 'consueto' corso di inizio stagione organizzato dal Settore Tecnico, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Calciatori , e dedicato a tutti quei giocatori o giocatrici che nella loro carriera professionale abbiano collezionato almeno sette anni di attività professionistica (sette anni di militanza tra Serie A e B per le calciatrici). Il corso avrà una durata complessiva di 152 ore di lezione - di cui 116 in presenza nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale - e, in caso di esito positivo degli esami finali, gli allievi otterranno la qualifica da allenatore Uefa B. Il calendario delle lezioni dal vivo terminerà l'8 agosto e dopo la pausa estiva riprenderà l'ultima parte di didattica a distanza. Gli esami si svolgeranno a fine ottobre.

Tra i corsisti sono molti i nomi noti del calcio italiano e internazionale presenti, a cominciare da Antonio Candreva - presente in azzurro ai Mondiali del 2014 e agli Europei del 2016, e che in carriera ha vestito la maglia della Nazionale in 54 occasioni - e Alia Guagni, uno dei pilastri delle 'Ragazze Mondiali' arrivate ai quarti alla Coppa del Mondo del 2019. E poi ancora, gli ex azzurri Stefano Sturaro (presente a Euro 2016), Greta Adami e Jonathan Bachini, e i calciatori con una lunga militanza in Under 21 come Marco Benassi e Riccardo Saponara. Tra le conoscenze del nostro massimo campionato anche - tra gli altri - German Denis, Omar El Kaddouri, Faouzi Ghoulam, Joel Obi, Aleandro Rosi e Matteo Scozzarella.