Criscitiello: “Derby di mercato vinto dal Milan. Inter ancora avanti, ma…”

Nel suo editoriale per SportItalia, il giornalista parla dell'atteso derby in programma sabato alle 18

Nel suo editoriale per SportItalia, Michele Criscitiello parla anche dell'atteso derby in programma sabato alle 18. Il giornalista ne parla anche in ottica mercato: "Finalmente inizia la settimana che ci porta al derby di Milano. Chi ha vinto il derby del mercato appena concluso? Io dico Milan. Non perché sia più forte, anzi, l'Inter è ancora avanti al Milan ma i rossoneri hanno dimostrato coraggio, competenza e grande qualità nel migliorare la rosa".