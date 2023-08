Criscitiello: “Mancini, scempio umano. Italia usata come bancomat. Togliamogli la residenza”

"Se firma per i sauditi, per la Nazionale araba, lasciando l'Italia per soldi trovando una scusa sullo staff imposto da Gabriele Gravina (futuro inserimento di Bonucci dopo Barzagli e Buffon) credo che davvero non dovrebbe più mettere piede neanche nei suoi circoletti romani. Ha usato l'Italia e la Federazione da bancomat. Mancini ha demolito il nostro calcio con incompetenza e presunzione, sfruttando la debolezza politica e calcistica di questa federazione (...). Abbiamo bisogno di uomini prima che di allenatori. Abbiamo bisogno di gente leale e coerente. Siamo circondati da falsi perbenisti. Ciao Roby, fai buon viaggio e speriamo di non rivederci più".