Criscitiello: “Inter e Juve destinate ad arrivare in fondo: Allegri sbaglia a…”

"Inter e Juventus sono destinate ad arrivare fino in fondo. In modi diversi ma la sostanza non cambia. Allegri ha un solo obiettivo e sbaglia a nascondersi. Questa squadra può arrivare fino in fondo e anche senza nomi ha la stoffa buona. Giocare una volta a settimana, lo ribadiamo, è un vantaggio non da poco. La Juve vista con il Verona ha dominato in lungo e largo, una sola squadra in campo e partita decisa nel finale solo perché abbiamo deciso di annullare i gol per fuorigioco se l’unghia di un piede è più avanti. Nessuna critica agli arbitri ma al regolamento. Va cambiato. Il gioco del calcio lo amiamo per i gol e se si annullano è perché devono essere davvero irregolari ma se hai un’unghia più avanti non ottieni alcun vantaggio e quei gol devono essere assegnati. Urge un cambiamento"