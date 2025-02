Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha analizzato la sconfitta rimediata dall'Inter sul campo della Juventus: "Il problema dell'Inter non è Simone Inzaghi, ma sono i calciatori, che quando hanno voglia si accendono, quando non hanno voglia non si accendono. Inzaghi ha le sue responsabilità perchè è l'allenatore, ma finora ha fatto un grandissimo lavoro e ha coperto molte volte gli errori della società. Ma il problema non può essere Oaktree che non spende soldi a gennaio e che non li spenderà neanche a giugno, luglio e agosto. Oaktree, del campo, capisce zero e se ne frega il giusto, il problema è far quadrare i conti. Dovranno essere bravi Marotta, Ausilio e Baccin a portare giocatori validi e a non spendere oltre il budget che verrà messo a disposizione.