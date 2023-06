Criscitiello: “Inter, non facile trovare il sostituto di Onana. Musso e Mamardashvili…”

Intervenuto negli studi di Sportitalia durante Si Café, il direttore Michele Criscitiello ha parlato così della lista dei sostituti di Onana per l'Inter, qualora i nerazzurri decidessero di cedere il portiere ex Ajax che tanto piace allo United:

"L'Inter deve trovare un sostituto. Vicario è sfumato ormai, non è facile trovare un portiere in questo momento. che fa ripartire l'azione direttamente dall'area di rigore. L'Inter pensa al portiere del Valencia, ma anche lui con i piedi non rende come il camerunense".