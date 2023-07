Criscitiello: “Inter sulla carta superiore al Milan. Mancano attaccante e portieri ma…”

"Intanto l’Inter, almeno sulla carta, così come la Juventus sembra più forte del Milan e bisognerà aspettare per capire se il Napoli campione d’Italia è ancora più avanti degli altri oppure è stato tutto resettato. Marotta e Ausilio hanno fatto una bella campagna acquisti, mirata ed intelligente. Manca ancora l’attaccante e sono arrivati lunghi sul portiere. Se, però, non sbagli il sostituto di Onana nessuno si strapperà i capelli se in questa fine di luglio mancano i portieri"