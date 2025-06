Se l'Inter si dichiara sorpresa di Inzaghi alla luce anche di quanto è stato detto dai dirigenti sauditi, l'Inter probabilmente non accende televisioni o non ha accesso ai mezzi di comunicazione perché si sapeva da aprile che stesse flirtando con gli arabi Inzaghi. Il problema è che l'Inter si è fatta trovare totalmente impreparata poi per mettere una pezza è andata a Londra da Fabregas e si è presa una porta in faccia e poi ha dovuto virare su Chivu che potrà essere anche una scommessa vincente, ma sicuramente è una scommessa e rischia di essere un azzardo. L'Inter sicuramente non partirà favorita per lo scudetto