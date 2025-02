Lite in onda su Sportitalia, con il direttore Michele Criscitiello che addirittura arriva a licenziare uno dei suoi giornalisti in diretta tv

Lite in onda su Sportitalia, con il direttore Michele Criscitiello che addirittura arriva a licenziare uno dei suoi giornalisti in diretta tv. E' il caso di Manuel Parlato , inviato per l'emittente a seguito del Napoli. Il giornalista ha aperto così una piccola polemica sulle critiche della tv all'operato degli azzurri: "Abbiamo seguito la cosa di Bondo e la trasmissione dell'ultimo giorno, ma la cosa che è piaciuta di meno a tutti è la gag di Tancredi Palmeri su Okafor. Noi siamo i campioni del mondo dell'ironia, ci piace ironizzare e incassare: però mi sembra un po' una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta anche per altre squadre".

Il direttore della televisione è montato su tutte le furie: "Vabeh, buonanotte Manuel, ciao: vai a lavorare a Canale 21, vai, via, ciao. Fai il tifoso a casa tua. Chiudiamo il collegamento con Manuel che qua dentro non ci lavora più: vuole fare il simpatico, può farlo fino ad un certo punto. Puoi andare a casa, se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo: finché ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no. Noi scherziamo su Milan, Juve, Inter e Napoli: ad un certo punto non ne posso più. E se Parlato vuole fare il fenomeno chiamando in questione un collega, non ha capito niente: e qui dentro Manuel Parlato ha finito".