"Se Lookman dovesse essere ceduto all’Inter (non è detto ma è plausibile) Marotta tornerebbe a mettere la freccia e forse si avvicinerebbe e supererebbe Conte nel gioco dell’estate. Gioco inutile ma simpatico: è più forte lui o l’altro? Noi parliamo ma tanto poi decide sempre e solo il campo. Certamente con l’attaccante dell’Atalanta, l’Inter avrebbe un reparto offensivo molto più competitivo di quello dello scorso anno. Le cose vanno sistemate anche dietro e in mezzo al campo".

"Conte poteva far diventare il Napoli una macchina da guerra; e lo è. Però con l’arrivo di Lucca, grande calciatore e completo, il Napoli forse occupa una casella importante del proprio organico che poteva essere spesa meglio. Non si discutono le qualità di Lucca che in serie A può arrivare con la benda a 15 gol ma si discute del carisma internazionale del ragazzo, visto che oggi chi va a Napoli deve puntare ad essere al top in Europa e non contro Pisa e Sassuolo".