"Il Napoli riconsegna lo scudetto all’Inter, con due pareggi con Genoa e Parma ma Inzaghi questo tricolore, come quello perso con il Milan, proprio non lo vuole. Antonio a Simone: “Tieni è tuo”. Simone ad Antonio: “Ma non scherzare prendilo tu che tanto io mi prendo la Coppa”. Forse. E attenzione perché se non si batte il PSG, per l’Inter altro che percorso straordinario sarà un disastro senza trofei vinti. L’Inter perde lo scudetto due volte. Con Orsolini al 95’ e con Pedro al 90’. Ai limiti dell’assurdo e del paradosso. Se il Parma ti porta il tricolore sul petto, non puoi non vincere in casa con la Lazio sapendo che poteva essere la vittoria del titolo".