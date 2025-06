Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello si è scagliato contro la FIFA per il Mondiale per club in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Questo il suo pensiero: "Lo scriviamo adesso che arriveranno le partite più “decenti”. Il Mondiale per club è un vero bluff. Un modo per la Fifa per farsi tanti amici e per distribuire soldi a caso. Talmente tanti soldi che tutti sono contenti di partecipare tranne i calciatori che anziché godersi le vacanze, a fine stagione dopo mille partite, devono stare rinchiusi per una competizione senza ambizione, colore e calore. Quando vedete le tribune piene in tv è perché gli anelli superiori sono chiusi.