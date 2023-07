Criscitiello: “Riso ha già vinto il campionato del mercato: può essere il nuovo Raiola”

"Riso ha fatto una tripletta in 10 giorni mica da ridere. Tonali al Newcastle, Frattesi all’Inter e Gagliardini a parametro zero al Monza. Oggi conta 50-60 calciatori in serie A, c’è la fila per andare da lui e non ha neanche 40 anni. La sua agenzia è stata costruita con giovani di valore e in questi anni avrà perso solo 2 calciatori in croce. Dimarco andato con l’Avvocato di Lukaku e Gollini che si è dimenticato anche quanto sia alta una porta di calcio. Riso, faccia pulita ma da furbetto, ha mandato in pensione tanti vecchi del nostro calciomercato"