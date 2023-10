Criscitiello: “Roma davvero poca roba, Mourinho il vero colpevole. Le assenze…”

"La Roma è davvero poca roba. Squadra messa male in campo e senza un briciolo di mordente. Le assenze non possono essere una giustificazione per una società che ogni estate spende tanti soldi e raccoglie tante figurine. Mourinho è il vero colpevole. Questa squadra potrà non vincere lo scudetto ma quest’anno è costretta a non fallire l’obiettivo Champions. Sarebbe il terzo flop di fila. Mourinho continua a non spiegare ma a rinviare. Le sue conferenze sono bellissime ma da quando è tornato in Italia non ha fatto vedere calcio e, sinceramente, siamo stanchi anche di dover dire sempre “vabbè ma ha vinto la Conference League”"