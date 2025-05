Clamorosa retrocessione per il Milan Futuro, che perde 2-0 contro la SPAL e finisce in Serie D. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, critica in maniera molto dura la gestione dei rossoneri sui suoi canali social:

"12 milioni spesi in C per retrocedere in D. Ibra che mette un Ds che non ha mai visto una partita di C. Ora la LND deve fare subito chiarezza perché il Milan in D falsa tutto il campionato. Un club con 300 milioni di fatturato non può competere con chi fattura 300 mila euro".