"Sappiamo bene quale è la nostra situazione: dobbiamo solo vincere per evitare di andare a casa troppo presto. E' quello che non vogliamo, e siamo pronti"." Lo dice Zlatko Dalic, ct della Croazia, alla vigilia della partita di Euro 2024 con l'Italia. "Spalletti è un ottimo tecnico, gli faccio i complimenti per i suoi successi: l'Italia ha bisogno solo di un punto, cercheremo di non farglielo fare - ha aggiunto Dalic - Cercheremo di restare tranquilli, di non cadere nel loro gioco, impedendogli di tenerlo in mano, di non cedere ad alcuna provocazione calcistica. Siamo pronti".