Quattro mesi dopo, la Francia torna in campo. La squadra di Didier Deschamps questa sera sarà impegnata nell'andata dei quarti di finale di Nations League dove affronteranno la Croazia allo Stadion Poljud di Spalato. Il c.t. francese, che ha rimandato a casa Marcus Thuram per un problema alla caviglia, lascia in panchina l'altro giocatore dell'Inter presente in rosa, Benjamin Pavard.