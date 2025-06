Il nuovo centrocampista nerazzurro ha rubato la scena nella netta vittoria della Croazia contro la Repubblica Ceca

Mentre era lecito aspettarsi magie da fuoriclasse, e la Croazia ne ha diversi in squadra, è stato un Petar Sucic a rubare la scena nella larga vittoria della Croazia contro la Repubblica Ceca (5-1). Il giorno dopo la gara, Sportske elogia il nuovo centrocampista dell'Inter.

"Petar Sučić non è nuovo alla nazionale, ha già disputato partite importanti e segnato anche un gol in Polonia. Ma se conoscevamo già il valore di Modrić, Kramarić, Perišić, Pašalić o Budimir tra centrocampo e attacco, Sučić è stato un colpo da maestro per Zlatko Dalić e per i Vatreni: un giocatore arrivato come un dono dal cielo. Accanto a Modrić e agli altri veterani ha dominato il centrocampo con tale autorità e naturalezza che nessuno si è accorto dell’assenza di Mateo Kovačić né del fatto che Marcelo Brozović si sia ritirato".

"Non ha segnato né servito assist, ma ha coperto il campo, difeso, organizzato, dettato i tempi, si è mosso con intelligenza e si è sempre fatto trovare pronto. Ha completato il 94% dei passaggi, ha vinto tutti i duelli a terra: in sintesi, ha fatto la differenza. È il tipo di calciatore che i migliori esperti disegnerebbero in laboratorio se dovessero creare il centrocampista ideale. All’Opus Arena c’erano anche altri giocatori degni del titolo di migliore in campo, ma la vera risorsa che oggi serve alla Croazia è proprio la nuova forza che Sučić porta con sé. Lo ha dimostrato con chiarezza in una partita cruciale per le qualificazioni al Mondiale. Oggi è impensabile immaginare la Croazia senza Petar Sučić".

"Mercoledì volerà negli Stati Uniti con l’Inter. Le sue qualità sono tali che dovrebbe rapidamente diventare una pedina importante per i nerazzurri. Come si adatterà e quante occasioni gli concederà Christian Chivu al Mondiale per club, lo scopriremo presto. Ma è evidente che Sučić non è solo un altro talento croato finito in una grande squadra: è un protagonista pronto per i palcoscenici più importanti. Potenza, corsa, intelligenza tattica, qualità tecnica, spirito vincente e personalità da leader: ha mostrato tutto questo".

"È stato un piacere vederlo in campo accanto a Luka Modrić: il più grande di sempre e il suo erede naturale, insieme a dominare contro una Repubblica Ceca ambiziosa, che spesso aveva anche superiorità numerica a centrocampo, ma non era all’altezza. Così come la Croazia ha dimostrato di essere una spanna sopra l’altro grande nome del girone, anche Petar Sučić ha oscurato un giocatore esperto come Tomáš Souček — anche se quest’ultimo ha segnato di testa, la differenza di classe era evidente".

