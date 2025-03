I croati partono favoriti dopo la vittoria per 2-0 nel match d'andata disputato giovedì a Spalato. Il CT Dalic aveva concesso 6' a Petar Sucic, rientrato da qualche settimana dal lungo infortunio patito lo scorso novembre. Stasera Sucic torna in campo dal 1' in un centrocampo composto anche da Kovacic e Modric. Resta in panchina, invece, Pavard.