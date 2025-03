“Una cosa voglio dirla, sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez. Siamo alla ricerca di questo famoso audio, che forse c’è e forse no, non si capisce davvero. È una caccia alle streghe, ci sono moralisti col dito puntato anche tra chi fa comunicazione, per le sue parole. Tutti col dito puntato. Non sono l’avvocato di Lautaro, mi è indifferente, ma andare a caccia di questo audio e dire che sarebbe un torto verso il Napoli non squalificarlo… lo trovo barbaro.