Lo speaker radiofonico Giuseppe Cruciani , intervenuto ai microfoni del podcast "Area Fritta", ha parlato così della possibilità di conquista dello scudetto da parte del Napoli: " Io penso che abbia ragione Bonolis , lo dico subito: sicuramente lui parla in conflitto di interessi essendo tifoso dell'Inter. Ma dice delle cose giuste su Conte: dice sostanzialmente che parlare di prodigio o impresa è una stupidaggine perché a Conte è stato fatto un mercato coi fiocchi e che non aveva le coppe.

E ha perfettamente ragione, è esattamente così: questa narrazione che Conte cercherà di far passare ovvero che tutti i meriti son suoi, in realtà ha ottenuto un mercato coi fiocchi, si è completamente disinteressato della Coppa Italia e si è concentrato sul campionato. E nonostante un calo di due mesi in cui è andato malissimo, è riuscito ad arrivare ad un passo dallo scudetto: ma non c'è alcun miracolo".