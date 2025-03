L’errore di fondo è che i tifosi pensano si debba vincere per forza. L’Inter è costruita per competere, la stagione è fatta se si compete, non si deve vincere per forza. Inzaghi viene costruito per queste cose qui: se perde il campionato è un fallito, se non arriva in semifinale di Champions anche, ma non è così! L’Inter è competitiva in tutte le competizioni, ma può non portare a casa nulla alla fine, questa è la realtà. L’Inter può rimanere a bocca asciutta, ma sarebbe una follia se continuerà così a competere fino in fondo. L’unico errore dell’Inter è stato andare avanti in Coppa Italia e fare questi due derby col Milan, in cui non potranno giocare le seconde linee, sono comunque due derby. Questa è stata una follia.